Навальный вызван на допрос по новому уголовному делу

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14.07.2020, 16:59, Новости дня

Основатель Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционер Алексей Навальный вызван на допрос по уголовному делу о клевете. Повестка была вручена ему во вторник, на выходе из его дома. Об этом он рассказал в своём инстаграме.

Дело против Навального было возбуждено в середине июня. Его подозревают в клевете против ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко, снявшегося в рекламе голосования поправок к Конституции.

Агитационный ролик о голосовании по поправкам к Конституции появился на телеканале RT 2 июня. В нём вместе с хоккеистом Вячеславом Фетисовым и актёром Василием Лановым принял участие ветеран Второй мировой войны Игнат Артеменко.

В своих соцсетях Навальный заявил, что люди на записи – “позор страны” и “предатели”.

В тот же день член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло опубликовал на своей странице в фейсбуке жалобу в Следственный комитет и прокуратуру Москвы с просьбой проверить высказывание Навального. Как заявил Ремесло в интервью “Медузе”, дело было возбуждено именно по его заявлению.

В пресс-релизе ведомства говорится, что Артеменко считает, что комментарии Навального “опорочили его честь и достоинство, повлекли ухудшение состояния здоровья”.

По вменённой статье оппозиционеру грозит штраф и обязательные работы на срок до двухсот сорока часов.

  • Радио «Свобода»

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