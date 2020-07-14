Экс-совладельцу Росгосстраха Хачатурову вынесли приговор

14.07.2020, 16:48, Новости дня

Бывшего совладельца страховой компании «Росгосстрах» Сергея Хачатурова Дорогомиловский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии за мошенничество и легализацию более 6 млрд рублей, а также присвоение и растрату имущества на 2,4 млрд рублей.

«Признать Хачатурова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере»), ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств») и по совокупности преступлений назначить ему 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», – передает ТАСС слова судьи Ольга Быковская.

Вторую фигурантке дела – экс-акционера Росгосстрахбанка Надежду Клепальскую – приговорили к шести годам колонии общего режима. Суд признал ее виновной в пособничестве в растрате, совершенной в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст 160 УК РФ), мошенничестве и легализации денежных средств в особо крупном размере.

Гособвинение просило суд назначить Хачатурову девять лет колонии, Клепальской – восемь лет лишения свободы. Адвокаты настаивали на оправдательном приговоре.

Напомним, в апреле 2018 года Лефортовский суд Москвы вынес решение об аресте бывшего вице-президента группы «Росгосстрах» и младшего брата Даниила Хачатурова Сергея.

Год спустя полицейские в Москве начали доследственную проверку в отношении Даниила Хачатурова.

Защитник Хачатурова пояснял в суде, что речь идет о сделке по приобретению банком «Открытие» компании «Росгосстрах» в 2017 году. «Над этой сделкой наблюдал и должен был наблюдать, как регулятор, Центральный банк России», – сказал адвокат, добавив, что Хачатуров не отрицает подконтрольность продаваемой компании ему. Адвокат отметил, что предпринимателю фактически вменяется то, что он «сам у себя похитил» деньги.