Эксперт: Метод Шпилькина неприменим для электоральной статистики

14.07.2020, 16:30, Новости дня

«Все, о чем пишет Шпилькин – это из другого мира и к электоральной статистике не имеет отношения. Для исследования социальных объектов плохо подходят естественнонаучные методы», – сообщил газете ВЗГЛЯД профессор ВШЭ Иосиф Диксин, комментируя так называемый метод Шпилькина в качестве инструмента оценки голосования.

«Метод Шпилькина – это известная давняя проблема: когда физики и статистики пытаются социальные объекты исследовать методами, которые скорее пригодны для естественнонаучных задач, скажем, для изучения особенностей статистических закономерностей распределения молекул газа», – сообщил профессор ВШЭ, доктор экономических наук Иосиф Диксин.

Он пояснил, что метод предполагает что «исходно нормальным является достаточно однородное распределение величин по Гауссу».

«В то время как в социальных объектах возможны распределения с качественно различающейся структурой, поэтому там нет нормального распределения, при голосовании происходит распределение с несколькими максимумами и так далее. Все, о чем пишет Шпилькин, – это из другого мира и к электоральной статистике не имеет отношения. Поскольку я занимался и тем и другим, могу сказать, что для исследования социальных объектов плохо подходят естественнонаучные методы», – сказал Диксин.

По мнению профессора, стратегия несистемной оппозиции состоит в дискредитации не только результатов голосования и выборов вообще, но и всей государственной системы.

«Всякий раз после голосования мы видим подобные псевдонаучные измышления», – заключил ученый.

В свою очередь доктор исторических наук, профессор Кубанского государственного университета Андрей Зайцев пояснил, что метод Сергея Шпилькина напоминает ему так называемую новую хронологию Анатолия Фоменко и Глеба Носовского, которая основана на фальсификации и подтасовке исторических данных.

«Как известно, в этой псевдотеории утверждается, что традиционная историческая хронология неверна, что письменная история человечества значительно короче и не прослеживается далее X века нашей эры, а древние цивилизации и государства Античности и раннего Средневековья являются «фантомными отражениями» гораздо более поздних культур. Противоречия «Новой хронологии» с общеизвестными историческими фактами ее авторы объясняют глобальной фальсификацией исторических документов», – рассказал Зайцев.

Метод Шпилькина, по оценке доктора исторических наук, является «фантомным отражением несостоятельных претензий» на объективность организации «Голос».

Эта логика действует по принципу «если нарушений нет, то их надо выдумать», отметил ученый.

«Ведь проще сослаться на сомнительную математическую модель, чем на несуществующие глобальные фальсификации», – заключил профессор.

Напомним, физик Сергей Шпилькин выработал «теорию», согласно которой существуют несколько способов выявить возможные фальсификации в ходе выборов. В частности, так называемый метода Шпилькина утверждает, что любое отличие графика голосования от куполообразной формы якобы свидетельствует о фальсификациях.

Член СПЧ Александр Брод назвал методы Шпилькина лженаукой. Правовед Виктор Полянский указал, что подход Шпилькина нельзя использовать в качестве инструмента оценки голосования.

Доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Гаджимет Сафаралиев заявлял газете ВЗГЛЯД, что метод Шпилькина – «это не научная теория, это эквилибристика с цифрами».