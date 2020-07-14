 

Российские истребители вылетали на перехват разведчиков над Баренцевым и Черным морями

14.07.2020, 16:30, Новости дня

Для перехвата норвежского разведчика Р-3С Orion в акватории Баренцева моря и американских Р-8А Poseidon, RС-135 и беспилотника MQ-9А Reaper над Черным морем в воздух поднимались российские истребители, сообщили в Минобороны.

Средства контроля воздушного пространства над Баренцевым и Черным морями нашли воздушные цели, летевшие в направлении российской границы, передает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной (НЦУО).

«Для идентификации и перехвата целей в воздух были подняты истребители из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота и Южного военного округа», – пояснили в центре.

Истребители сопроводили разведчики и беспилотник на безопасном расстоянии, полет проводился в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, заверили в ведомстве.

«После того, как разведывательные воздушные суда иностранных государств удались от государственной границы России, российские истребители вернулись на аэродромы базирования», – сказали в НЦУО. Самолеты-разведчики не нарушили российскую границу.

Ранее Минобороны сообщало, что российские истребители сопроводили самолет-разведчик в Японском море. Когда разведывательный самолет ВВС США совершил разворот и удалился от государственной границы России, истребители вернулись на аэродром базирования. Перехват сняли на видео.



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