 

Меркель заявила об отсутствии защиты ЕС со стороны США

14.07.2020, 16:16, Новости дня

Защита Европы Соединенными Штатами на сегодняшний день не является «само собой разумеющимся» делом, Европе предстоит найти на это общий ответ, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с премьер-министром Баварии Маркусом Зедером.

«Нужно сказать, что спустя 30 лет после воссоединения Германии, 30 лет спустя окончания «холодной войны», мир позиционирует себя по-новому. То, что для нас было само собой разумеющимся, например, то, что США будут защищать Европейский союз, – это уже не само собой разумеется, это изменилось», – передает слова Меркель РИА «Новости».

Канцлер отметила, что Европа и Германия «должны найти подходящий ответ, и этот ответ не должны сводиться к единоличным действиям национальных государств». «Для нас этот ответ должен быть в многостороннем союзе, и ЕС – такой многосторонний союз», – отметила Меркель.

Напомним, 24 июня президент США Дональд Трамп объявил о переброске части войск США из Германии в Польшу. Ранее глава Белого дома пообещал сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин, который «платит РФ миллиарды долларов», не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО. Он также заявил о крупных долгах Германии перед НАТО и отказе Берлина «платить по счетам».

После этого в Сенат США внесли законопроект о запрете вывода войск США из Европы в целом и из Германии в частности. В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об увеличении военного присутствия США в Европе. Также появились сообщения, что Пентагон «намеренно тормозит» процесс вывода части американского воинского контингента из Германии на фоне ухудшения отношений с главнокомандующим, а американские «генералы фактически игнорируют» указания президента США.

1 июля Трамп утвердил план вывода части войск США из Германии.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США по сокращению контингента в Германии и нарушению Основополагающего акта РФ – НАТО.



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