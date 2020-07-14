Польша захотела наладить отношения с Россией
14.07.2020, 16:16, Новости дня
Посол Польши в Москве Влодзимеж Марчиняк вскоре завершит свою дипломатическую миссию. По словам главы польского МИДа Яцека Чапутовича, Варшава хочет улучшить отношения с Россией, однако смена посла на это не влияет.
Глава внешнеполитического ведомства пока не назвал имя нового посла. «Я знаю фамилию, но не буду пока информировать. Фамилия скоро появится», – передает его слова РИА «Новости».
«Я бы не связывал наши польско-российские отношения с фамилиями послов, хотя они и выполняют очень важную функцию», – отметил Чапутович.
Министр добавил, что «мы (Варшава – прим. ВЗГЛЯД) хотим улучшения отношений с Россией, мы хотим разговора на эту тему, мы хотим диалог». «При этом мы пока не оцениваем позитивно высказывания представителей властей РФ относительно исторической политики», – отметил глава польского внешнеполитического ведомства.
«Я хотел бы в широкой перспективе видеть улучшение польско-российских отношений. Особенно в свете будущего председательства Польши в ОБСЕ», – заключил министр.
Марчиняк был послом Польши в РФ с 2016 года.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения РФ и Польши сегодня находятся на самом низком уровне, что противоречит интересам двух стран.
Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности республики, в которой основной угрозой называется Россия.
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