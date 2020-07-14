 

Обвиненные в домогательствах сотрудники Сбербанка отстранены от работы

14.07.2020, 16:08, Новости дня

Сбербанк временно отстранил двух сотрудников финансовой организации после обвинений в сексуальных домогательствах в их адрес, сообщили в пресс-службе банка.

«Мы относимся к данным обвинениям очень серьезно и заинтересованы в установлении объективной оценки произошедшего, поэтому 13 июля, сразу после выхода публикаций, службой внутренней безопасности ПАО «Сбербанк» была инициирована внутренняя проверка. На время проведения проверки оба сотрудника отстранены от исполнения своих обязанностей», – цитирует пресс-службу Сбербанка РИА «Новости».

Ранее двух сотрудников Сбербанка – SMM-менеджера банка Руслана Гафарова и руководителя проектов Сергея Миненко, – обвинили в сексуальных домогательствах.

Против мужчин выступили несколько девушек, в том числе журналистка Залина Маршенкулова. По их словам, Миненко и Гафаров якобы неоднократно в пьяном виде приставали к знакомым женщинам на вечеринках. 



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