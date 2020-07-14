Навального вызвали на допрос по делу о клевете в отношении ветерана войны

14.07.2020, 15:48, Новости дня

Блогера Алексея Навального вызвали на допрос в Следственный комитет по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны, сообщил адвокат Вадим Кобзев.

«Моему подзащитному во вторник вручили повестку о вызове на допрос. Это связано с уголовным делом, возбужденным по статье о клевете. Дело было возбуждено месяц назад в связи с видеообращением ветерана Великой Отечественной войны», – сказал ТАСС Кобзев.

Как отметил адвокат, дело было возбуждено после комментария Навального в Twitter телеканала Russia Today к ролику об одобрении поправок к Конституции РФ общественными деятелями. В комментарии блогер негативно высказался об участниках ролика, среди которых был участник ВОВ Игнат Артеменко.

Напомним, блогер Алексей Навальный назвал ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны» за участие в съемках информационного ролика о поправках в Конституцию. В ролике снялись многие другие известные россияне, среди которых кардиохирург Лео Бокерия.

После этого внук Артеменко Игорь Колесников сообщил газете ВЗГЛЯД, что у его деда резко ухудшилось самочувствие, когда он узнал о высказывании Навального в его адрес. Прибывшие по вызову медики поставили диагноз – стенокардия. Как констатировали врачи, у Артеменко произошло обострение ишемической болезни сердца на нервной почве.

Адвокат Александр Зорин предложил Артеменко помощь в защите его чести и достоинства в суде. Юрист Илья Ремесло попросил прокуратуру и СК проверить действия блогера на предмет реабилитации нацизма.

В Сети появилась петиция с требованием привлечь к ответственности Навального за публичное оскорбление ветерана, ее подписали по меньшей мере 12 тыс. человек.

В свою очередь член центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), глава Российского союза ветеранов, генерал армии Михаил Моисеев просил председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и генерального прокурора Игоря Краснова дать правовую оценку высказываниям Навального о ветеране.

Представитель Российских студенческих отрядов Михаил Киселев в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что Навальный в своем высказывании мог обойти тему ветеранов, но в данном случае он «вышел за рамки приличия и покусился на святое».