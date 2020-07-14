Глава «Аэрофлота» оценил перспективы восстановления рынка авиаперевозок России

14.07.2020, 15:30, Новости дня

В РФ рынок авиаперевозок вернется к прежним показателям быстрее, чем мировой и европейский, сообщил руководитель «Аэрофлота» Виталий Савельев в ходе встречи с премьером Михаилом Мишустиным.

«Восстановление российской авиации будет быстрее, чем мировой и европейской. В целом авиационная отрасль в РФ растет темпами 9-10%, мировая – порядка 6%, европейская – 4-5%. Поэтому мы и восстанавливаться будем быстрее», – цитирует Савельева ТАСС.

По его словам, восстановление рынка уже заметно. В июне авиакомпания потеряла свыше 80% в годовом выражении, и этот показатель оказался лучше, чем в предыдущие месяцы.

«Я могу сказать, что в текущем моменте мы делаем примерно 300 полетов в сутки – это мало, обычно мы делаем 800. Но мы уже перевозим порядка 30-33 тыс. человек в сутки. Обычно мы перевозим 110-120 тыс., но месяц назад перевозили всего 3-5 тыс.», – добавил глава компании.

«Аэрофлот» при этом не намерен отказываться от планов по развитию отрасли, по наращиванию парка самолетов SSJ 100 и МС-21, указал Савельев. В декабре 2019 года была разработана новая стратегия развития, по которой объем пассажиропотока планируется довести до 130 млн пассажиров.

Также во вторник Савельев сообщил, что авиакомпания решила поставить на свои основные маршруты, кроме дальнемагистральных, самолеты авиакомпании «Победа», это позволит снизить цены на билеты на 30%.