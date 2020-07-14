Макрон заявил о признаках возвращения коронавируса во Франции

14.07.2020, 15:30, Новости дня

Признаки возвращения коронавируса наблюдаются во Франции, но страна подготовилась к возможной второй волне эпидемии, сообщил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон.

«Есть признаки того, что распространение коронавируса начинается снова. Но мы будем готовы к этому. Во Франции есть запасы масок, респираторов и лекарств. Мы многому научились в период пандемии», – передает ТАСС слова французского лидера.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус описал четыре сценария, по которым распространение коронавируса происходит в разных государствах.

Напомним, в ВОЗ раскритиковали отношение многих стран к борьбе с коронавирусом. При этом ВОЗ заявила о «хорошем пути» РФ по борьбе с коронавирусом.