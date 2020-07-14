 

В РАНХиГС предупредили о миграции россиян в малые города

14.07.2020, 15:08, Новости дня

Россияне в долгосрочной перспективе начнут переезжать из больших городов в маленькие из-за пандемии коронавируса, считают эксперты РАНХиГС.

«Коронавирус – это болезнь городов. Практически во всех странах мира прослеживается закономерность – очаг заболевания формируется в крупнейших городах, а затем распространяется на периферийные территории с более низким уровнем развития», – цитирует сообщение специалистов вуза Ura.ru.

Отмечается, что некоторые жители страны после перехода на удаленную работу сохранили уровень дохода мегаполиса, но перебрались в более безопасные мелкие населенные пункты. В них россиянам легче пережидать экономический кризис и избегать инфицирования, полагают в РАНХиГС.

Такое положение вещей может стать долгосрочной тенденцией, отметили эксперты. Властям страны в этом случае придется изменить политику управления пространственным развитием и стимулировать жилищное строительство.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что старые способы борьбы с нынешним кризисом не всегда действенны, потому правительству РФ следует действовать более решительно.



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