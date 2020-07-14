Политобозреватель Яковлевский: В Беларуси поднялся средний класс – это качественно отличает данную президентскую кампанию от всех предыдущих

14.07.2020, 15:02, Новости дня

Поведение президента Беларуси Александра Лукашенко накануне выборов непредсказуемое и вызывающее. Такое мнение в комментарии изданию “ГОРДОН” высказал белорусский независимый политический обозреватель Роман Яковлевский.

“Два реальных оппонента [Лукашенко] сняты с гонки. Это возбуждает интерес к Беларуси. Чем все может завершиться, не берусь судить. Но то, что ситуация, мягко говоря, оригинальная, – это факт. Я бы акцентировал внимание на нескольких моментах. Накануне Лукашенко не раз обещал все сделать, чтобы майдана в Беларуси не произошло. Сегодня мы должны читать это ясно: очень велика вероятность, что в Беларуси может что-то произойти. Но не через месяц, когда состоятся выборы. А позднее. Какие именно события возможны? Интрига сохраняется. Москву это тоже настораживает. Кремль словами [заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия] Медведева озвучил свою позицию: “Решение за народом Республики Беларусь”. Это лицемерие. Дело в том, что у белорусского народа давно нет прав – они узурпированы”, – отметил Яковлевский.

Он подчеркнул, что западные политики вяло реагируют на гонения, которые происходят в стране накануне выборов.

“Поведение Лукашенко непредсказуемое и вызывающее. В стране гонения на оппозицию и гражданское общество. Он таким образом бросает вызов демократическим ценностям. А Европа на это вяло реагирует. Беларусь сейчас в ожидании приезда нового американского посла Джулии Фишер. И лучше, чтобы она приехала до выборов. Если она появится после 9 августа, это может служить косвенным признанием результатов выборов со стороны Вашингтона”, – сказал собеседник.

По его мнению, нынешнюю избирательную кампанию в Беларуси качественно отличает от предыдущих активность среднего класса и влияние интернет-медиа.

“Люди в стране устали. Причем включились даже те люди, кто ранее сохранял нейтралитет. Поднялся средний класс. И это то, что качественно отличает данную президентскую кампанию от всех предыдущих. Еще один отличительный момент: у Лукашенко так и не поняли, как изменилось медийное пространство. Они со своим телевидением оказались не у дел. Избиратели вышли из-под влияния ТВ и все больше читают интернет-СМИ и блогеров. У нас значительный охват населения интернетом, и пользуются им не только молодые люди, но и те, кто старше 60 лет. Да, у нас еще есть и влияние российского информационного пространства, но в целом ситуация уже совершенно иная, где телевидение не владеет массами. Это то, что Лукашенко с его командой упустили. Для него это аут”, – резюмировал Яковлевский.

В Беларуси 9 августа должны состояться президентские выборы. В преддверии голосования власти страны усилили давление на оппозицию. Так, один из главных соперников Лукашенко – банкир Виктор Бабарико был заключен под стражу 18 июня, за сутки до истечения срока, который отводится для сбора подписей за кандидата. Белорусские правоохранители обвинили его в финансовых преступлениях.

Другой потенциальный соперник Лукашенко – экс-дипломат Валерий Цепкало. Центризбирком Беларуси забраковал больше половины подписей, которые он собрал в поддержку выдвижения.

14 июля Центризбирком Беларуси отказал в регистрации Бабарико и Цепкало. Члены ЦИК единогласно зарегистрировали кандидатами действующего президента Александра Лукашенко, жену задержанного блогера Сергея Тихановского Светлану Тихановскую, а также Анну Канопацкую, Андрея Дмитриева, Сергея Черечня.