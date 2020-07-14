 

В Закарпатье к приему больных с COVID-19 привлечены четыре дополнительные больницы

14.07.2020, 15:02, Новости дня

В Закарпатье к приему больных с COVID-19 привлечены четыре дополнительные больницы, чтобы помочь с приемом инфицированных. Об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе совещания 14 июля доложил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает сайт главы государства.

“Нужно, чтобы было обеспечено финансирование этих больниц из Национальной службы здоровья Украины. Если есть финансирование и обеспечение достаточного количества коек для приема больных, то об этом нужно докладывать не только мне – необходимо рассказать об этом людям в Закарпатье, чтобы они не волновались, что чего-то не хватает. Власть постоянно должна быть с людьми”, – подчеркнул президент.

По словам Ляшко, мест для инфицированных COVID-19 в Закарпатье достаточно, ситуация в регионе стабилизируется.

13 июля Закарпатская областная государственная администрация сообщила о том, что в регионе пациентами с COVID-19 почти полностью заполнены больницы второй и третьей очереди.

По состоянию на 14 июля коронавирус в Украине подтвержден у 54 771 человека, скончалось 1412 человек, вылечилось 27 154 больных.

В Закарпатье зафиксировано 4055 случаев COVID-19, умерли 140 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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