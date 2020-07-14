 

Стала известна новая профессия кота Мостика

14.07.2020, 14:53, Новости дня

Символ Крымского моста кот Мостик станет журналистом, он переезжает работать в редакцию МИА «Россия Сегодня» в Симферополе.

«Ни одна новость мимо меня не пробежит! Стану журналистом. Переезжаю в редакцию МИА «Россия Сегодня» в Симферополе. Теперь буду главным начальником в отделе котоновостей», – говорится на странице кота в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Кот Моста (@cat_the_most) 14 Июл 2020 в 4:01 PDT

Мостик ранее сообщил, что завершает свою работу на Крымском мосту и планирует поменять место жительства.

«Переезжаю. Долго думал, куда податься. Мост я построил, в эксплуатации его проверил», – сказано в сообщении кота.

Напомним, рыжего котенка в 2015 году подобрали в Тамани первые охранники моста и назвали его в честь строящегося объекта. Позднее кот-блогер Мостик лично встретил первый пассажирский поезд, прошедший по мосту через Керченский пролив.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.06 / Варшавское шоссе затопило из-за «эффекта ванны»

27.06 / FAZ – Турция разочарована — её курорты защищены от вируса, но немцы всё равно не едут

28.06 / В сторону оккупированного Донецка через линию соприкосновения запустили 15-метровый флаг Украины. Видео

29.05 / Названа дата всероссийского выпускного вечера

09.05 / В США скончался Литл Ричард, один из родоначальников рок-н-ролла

09.05 / Российский трубоукладчик встал на якорь у логистического центра «Северного потока –2»

23.06 / Республиканцы и демократы не могут договориться о реформе полиции

09.06 / ЕАЭС согласовал план по предотвращению распространения короновируса

09.05 / Во Вьетнаме на День Победы устроили торжественный митинг и концерт

10.05 / В Польше предпринимательница вывезла тело умершего украинца в лес. Ей дали год и 10 месяцев тюрьмы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска