Лукашенко зарегистрирован кандидатом в президенты Белоруссии

14.07.2020, 13:16, Новости дня

Центризбирком Белоруссии зарегистрировал действующего белорусского лидера Александра Лукашенко кандидатом на пост президента.

В рамках нынешней политической кампании Лукашенко баллотируется на шестой срок, передает РИА «Новости».

Также ЦИК кандидатом в президенты республики зарегистрировал безработную Светлану Тихановскую, которая является супругой белорусского видеоблогера Сергея Тихановского.

Сам Тихановский также планировал участвовать в президентских выборах, однако не смог зарегистрировать инициативную группу по сбору подписей, после чего решение баллотироваться на выборах приняла его супруга.

Вместе с тем ЦИК зарегестрировал бывшего депутата нижней палаты парламента Анну Канопацкую, сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева, председателя Белорусской социал-демократической «Грамады» (БСДГ) Сергея Черечня.

При этом экс-главе администрации Парка высоких технологий Валерию Цепкало отказали в регистрации кандидатом на пост президента.

Всего в выборам президента Белоруссии допущены 5 кандидатов: Лукашенко, Канопацкая, Дмитриев, Черечень и Тихановская.

Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа. Сразу после регистрации стартует период предвыборной агитации, он продлится с 14 июля по 8 августа включительно.

Во вторник ЦИК Белоруссии отказался зарегистрировать экс-главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико в качестве кандидата в президенты.

Напомним, 2 июля претенденту на пост главы Белоруссии Виктору Бабарико предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса. Его задержали 19 июня по делу против «Белгазпромбанка» по статьям об «уклонении от уплаты налогов» и «легализации средств, полученных преступным путем». Его имуществ арестовано. При этом он собрал необходимое для выдвижения в президенты число подписей.