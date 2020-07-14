 

Кремль назвал условие принятия Путиным решения по врио губернатора Хабаровского края

14.07.2020, 12:53, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин примет во внимание все реалии в Хабаровском крае, когда и если он будет принимать решение о назначении временно исполняющего обязанности руководителя региона, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков пояснил, что Путин получает доклады о том, что происходит в Хабаровском крае, и от полпреда президента в ДФО, вице-премьера Юрия Трутнева, и по другим каналам.

«Конечно же, президент все реалии будет принимать во внимание, когда и если он примет решение о назначении временно исполняющего обязанности. Мы знаем, что пока до сих пор такого решения президент не принял. Если и когда это произойдет, мы вас проинформируем», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

По словам Пескова, любой руководитель региона должен работать на благо его жителей. «Как и во всех регионах там (в Хабаровском крае) огромное количество задач. Качествами, необходимыми для этого, и должен обладать любой руководитель региона», – отметил он, отвечая на вопрос, какие качества должен иметь врио, чтобы успокоить протесты в Хабаровском крае.

В пятницу Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств. Он помещен в следственный изолятор «Лефортово». 

Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В рамках уголовного дела также задержаны депутаты Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов.



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