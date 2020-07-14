Песков заявил об осведомленности Путина о ходе дела Сафронова

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14.07.2020, 12:53, Новости дня

Президент Владимир Путин осведомлен о деле обвиняемого в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Безусловно, он осведомлен об этом деле, конечно», – сказал Песков, подчеркнув, что ничего не может сказать о реакции президента.

Он также заявил, что в Кремле не могут раскрыть какие-то детали дела Сафронова, поскольку ими не располагают, передает РИА «Новости».

Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток» и помещен в СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы.

13 июля Сафронову предъявили обвинение в государственной измене. Вину советник главы Роскосмоса признавать отказался, заявив, что его «прессуют за заметки». Защита Сафронова обжаловала его арест.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Сафронов входил в «группу риска» с точки зрения контрразведки, а также объясняла, почему чешская разведка ценится в работе против России.



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