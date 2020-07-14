ЦИК Беларуси отказался зарегистрировать Бабарико кандидатом в президенты

14.07.2020, 12:50, Новости дня

Центральная избирательная комиссия Беларуси отказалась зарегистрировать банкира Виктора Бабарико кандидатом в президенты. Такое решение было принято на заседании ЦИК 14 июля, сообщает белорусский портал TUT.by.

Глава ЦИК Лидия Ермошина объявила, что Бабарико отказано в регистрации из-за “несоответствия декларации о доходах и имуществе и участия иностранной организации в избирательной кампании” кандидата. По ее словам, в декларации банкира не указаны сведения о кешбэке от “Белгазпромбанка” на сумму около 240 белорусских рублей, а также доход по вкладам в размере $1,3 тыс.

Кроме того, Ермошина сослалась на поступившее в ЦИК письмо от Комитета госконтроля Беларуси, в котором говорится, что Бабарико руководил преступной группой, “отмывавшей деньги”.

Бабарико в течение 20 лет руководил “Белгазпромбанком”, акционерами которого являются российские “Газпромбанк” и “Газпром”. Он ушел с этой должности в мае 2020 года, когда решил баллотироваться на пост президента Беларуси (выборы запланированы на 9 августа). 18 июня банкира задержали.

По версии следствия, Бабарико был организатором незаконных действий в банке, пытался влиять на свидетелей, скрывать следы преступлений. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 и ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса Беларуси (создание преступной организации или участие в ней). В белорусском КГБ утверждают, что к деятельности Бабарико причастны “кукловоды” из числа “больших начальников в “Газпроме” и что задержания не связаны с избирательной кампанией в Беларуси. В МИД Беларуси говорили, что экс-банкир может быть причастен к отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов.

Бабарико называли главным конкурентом действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, который руководит страной с 1994 года и намерен баллотироваться на новый срок.