Боевики забрали тело погибшего 13 июля украинского бойца – военные

14.07.2020, 12:50, Новости дня

Тело военного медика и боец 35-й бригады морской пехоты, которые 13 июля попали в засаду боевиков во время эвакуации погибшего украинского военного, остаются на поле боя вблизи Зайцевого Донецкой области. Тело бойца, которого они должны были эвакуировать, забрали боевики. Об этом в комментарии ТСН сообщил командир 35-й отдельной бригады морской пехоты.

Сейчас представители ОБСЕ пытаются договориться с боевиками, чтобы забрать тело военного медика и раненого бойца. На данные момент неизвестно, жив ли раненый военнослужащий.

13 июля российско-оккупационные войска убили украинского медика, который согласно договоренности пытался эвакуировать тело погибшего утром военнослужащего. Инцидент произошел в районе Зайцево Донецкой области, где утром 13 июля боец ВСУ получил смертельное ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

“Получив подтверждение режима “Тишина”, группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками не успела дойти до тела павшего несколько метров. В это время враг открыл огонь на поражение из стрелкового оружия. Группа отошла, но военный медик поспешил на помощь раненому. В этот момент противник снова начал обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вследствие вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий был ранен, а еще один получил боевую травму”, – сообщали в штабе операции Объединенных сил.

Убийство военного медика на Донбассе имеет признаки военного преступления, украинские дипломаты постараются, чтобы это событие получило огласку, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.