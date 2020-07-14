 

Сорочинская ярмарка в 2020 году не состоится. Организаторы заявили, что “деструктивные силы готовят повторение новосанжарского синдрома”

14.07.2020, 12:50, Новости дня

В 2020 году Сорочинская ярмарка не состоится. Об этом 13 июля сообщили организаторы мероприятия на официальном сайте ярмарки.

“Несмотря на то, что эпидемическая ситуация в Украине с заболеваемостью COVID-19 стабилизирована, карантинные ограничения снимаются, работают крупнейшие оптовые рынки, а на август разрешено проведение масштабных выставок в Украине и мероприятий на Полтавщине, политика двойных стандартов в отношении Национальной Сорочинской ярмарки продолжается. Поэтому мы не можем подвергать возможной опасности тех, кто любит ярмарку и приезжает на нее, людей, которых мы также любим и уважаем”, – говорится в заявлении.

Организаторы также сообщили, что “отдельные деструктивные силы начали сбор подписей против проведения ярмарки и планируют повторение “новосанжарского синдрома” в селе Большие Сорочинцы”.

Чтобы не подвергать опасности гостей и участников ярмарки, мероприятие в этом году проводиться не будет, подчеркивается в заявлении.

Национальная Сорочинская ярмарка проходит в конце августа в селе Великие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области. Ежегодно ярмарку посещает от 500 тысяч до 1 млн человек. В 1999 году Сорочинская ярмарка получила статус национальной.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

20 февраля, еще до подтверждения первого случая инфицирования коронавирусом в Украине, официальный Киев эвакуировал из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев; их, а также экипаж самолета и медперсонал, участвовавший в эвакуации, поместили на обсервацию в санаторий Нацгвардии Украины в Новых Санжарах Полтавской области. Приезд эвакуированных сопровождался массовыми протестами местных жителей. Они забросали автобусы и полицейских камнями. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский.

По состоянию на 14 июля коронавирус в Украине подтвержден у 54 771 человека, скончалось 1412 человек, вылечилось 27 154 больных. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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