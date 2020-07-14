 

Надпись «Жизни чернокожих имеют значение» в Нью-Йорке облили краской

14.07.2020, 12:35, Новости дня

Полиция в Нью-Йорке расследует инцидент с пролитием красной краски на надпись Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»), которую ранее нанесли на улице перед зданием Trump Tower («Башня Трампа»).

Пользователь Твиттера опубликовал видео, на которой неизвестный в маске подходит к букве «V» в надписи Black Lives Matter, вынимает банку краски из бумажного пакета и выливает краску на надпись на Пятой авеню. После этого он бросает банку и убегает.

Представитель департамента полиции Нью-Йорка сообщил газете, что в связи с инцидентом была подана жалоба о злоумышленном причинении ущерба, и начато расследование.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил в связи с инцидентом, что движение «Жизни чернокожих имеют значение» «больше чем слова, и его нельзя отменить».

  • Русская служба «Голоса Америки»

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