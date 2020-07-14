США возобновят выдачу виз

14.07.2020, 12:35, Новости дня

Американские посольства и консульства по всему миру в ближайшее время возобновят выдачу виз, сообщил Госдепартамент, не уточняя конкретные сроки.

«Каждая миссия будет возобновлять обычные визовые услуги в индивидуальном порядке в координации с рамочной программой департамента “Сильная дипломатия” по безопасному возвращению нашего персонала на объекты департамента», – сообщил телеканалу АВС представитель Госдепартамента.

Представитель добавил, что ведомство «не может указать конкретную дату, когда каждая миссия возобновит конкретные визовые услуги», и предложил уточнять информацию на сайте конкретного посольства или консульства.

Все американские миссии приостановили оказание визовых услуг с 20 марта. Исключение делалось только для экстренных ситуаций.