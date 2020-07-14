 

США возобновят выдачу виз

14.07.2020, 12:35, Новости дня

Американские посольства и консульства по всему миру в ближайшее время возобновят выдачу виз, сообщил Госдепартамент, не уточняя конкретные сроки.

«Каждая миссия будет возобновлять обычные визовые услуги в индивидуальном порядке в координации с рамочной программой департамента “Сильная дипломатия” по безопасному возвращению нашего персонала на объекты департамента», – сообщил телеканалу АВС представитель Госдепартамента.

Представитель добавил, что ведомство «не может указать конкретную дату, когда каждая миссия возобновит конкретные визовые услуги», и предложил уточнять информацию на сайте конкретного посольства или консульства.

Все американские миссии приостановили оказание визовых услуг с 20 марта. Исключение делалось только для экстренных ситуаций.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / В ОП сообщили о поимке наблюдателя от «Голоса» с поддельным протоколом голосования

24.06 / В Тернопольской области произошел перелив через дамбу на реке Днестр, начата эвакуация жителей трех сел

12.07 / Увеличилось число погибших в бою на границе Азербайджана с Арменией

10.06 / Госдеп не поверил в притеснение православных на Украине

28.05 / Ограничительные меры из-за COVID-19 в Архангельской области продлят до 10 июня

01.06 / Вывозной рейс с россиянами вылетел из Майами в Петербург и Москву

28.06 / Коронавирус обнаружили в прошлогодних пробах воды в Барселоне

06.06 / В Харькове арестовали пятерых поселенцев Слобожанской Сечи, один из них порезал руку в зале суда

15.05 / Саакашвили призвал Украину перестать «ходить на поклон» к МВФ

13.07 / SRF – на грани финансового коллапса — пандемия ударила по американским вузам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска