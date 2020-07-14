Россия вошла в тройку самых посещаемых украинцами летом стран

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14.07.2020, 12:16, Новости дня

Россия вошла в тройку стран, куда украинские туристы больше всего хотят поехать на летний отдых, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«На первом месте по количеству уникальных просмотров информации о стране для въезда Венгрия. Мы связываем популярность Венгрии именно с возможностями транзита в направлении Балкан, где есть Хорватия, Черногория, Албания, направления морского отдыха, который пользуется спросом у украинцев», – цитирует РИА «Новости» Кулеба. 

Следом по интересу со стороны украинских туристов идет Турция, а третье место занимает Россия. 

«На третье место вышла Россия, почему-то очень много граждан интересуются возможностью путешествий в Российскую Федерацию летом», – сообщил глава МИД Украины.

Также в пятерку лидеров вошли Польша и Германия. По словам Кулебы, количество стран, в которые могут въезжать украинцы после улучшения ситуации с коронавирусом, возросло до 25. 

Напомним, ранее Доминикана официально заявила о готовности принимать туристов из РФ и надеется на возобновление чартерных программ в этом году. Также Дубай объявил о готовности принимать всех иностранных туристов, в том числе россиян.

В четверг Роспотребнадзор предложил список стран для открытия авиасообщения с Россией на первом этапе. В список вошли Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, а также Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка.



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