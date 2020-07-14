СК раскрыл детали дела о растворенном в кислоте теле профессора из Воронежа

14.07.2020, 12:08, Новости дня

Профессора химического факультета Воронежского государственного университета убили из-за 1,5 млн рублей на счетах в банке, его тело нашли растворенным в химическом составе, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По версии следствия, в ночь на 4 марта аспирант и его знакомый пришли к ученому домой. Мужчина сам открыл дверь, после чего молодые люди атаковали его, заломив руки и прижав к лицу платок с химическим раствором. Затем они связали профессора, который сначала потерял сознание, а вскоре скончался, передает «Ридус».

Для сокрытия следов преступления, нападавшие расчленили тело убитого и поместили останки в контейнеры с соляной кислотой и хлором.

«Один из нападавших, воспользовавшись компьютером и сотовым телефоном потерпевшего, похитил со счетов его банковских карт денежные средства в сумме более 1,5 млн рублей, распорядившись ими по своему усмотрению», – сообщили в ведомстве.

В настоящее время задержанные арестованы. Один из них частично признал вину.

По информации местного издания «Мое! Online», профессора звали Вячеслав Кузнецов, он проживал один. Предполагаемыми убийцами, по информации СМИ, являются 33-летний аспирант и его 30-летний знакомый. Первый был учеником Кузнецова. После окончания вуза он продолжил научную работу под руководством профессора и был с ним в дружеских отношениях.

По сообщению «Вести Воронеж», останки профессора были обнаружены на балконе многоэтажного жилого дома, в котором около года снимал квартиру один из нападавших.

«Нам сказали, что все это лежало на лоджии с марта. Мы не чувствовали никакого неприятного запаха», – рассказала соседка по лестничной клетке.

Напомним, в ноябре прошлого года в Петербурге историка Олега Соколова извлекли из реки Мойки с рюкзаком, в котором нашли человеческие останки. В его квартире также обнаружили оружие и фрагменты тела человека. Было установлено, что его жертвой оказалась аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой Соколов состоял в личных отношениях. Его обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия. Соколов признан вменяемым.