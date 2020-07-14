Американские военные покинули пять баз в Афганистане

14.07.2020, 12:08, Новости дня

Американские военные покинули пять баз в Афганистане в рамках соглашения, заключенного между радикальным движением «Талибан» и США в феврале, численность войск сократилась, сообщил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

Халилзад отметил, что после подписания соглашения прошло 135 дней, а это, по его словам, «ключевой этап». По соглашению, США и коалиция за этот срок должны были сократить численность войск в Афганистане до 8,6 тыс. человек. Полный вывод войск, согласно документу, должен произойти за 14 месяцев с момента подписания.

«США усердно работали над выполнением обязательств первого этапа, взятых в рамках соглашения, в числе которых сокращение численности вооруженных сил и уход с пяти баз. НАТО сократила войска в пропорциональном количестве», – передает РИА «Новости» заявление Халилзада в Twitter.

В свою очередь, американский чиновник, пожелавший сохранить анонимность, сообщил афганскому телеканалу Tolo News, что базы находились в провинциях Гильменд, Урузган, Пактика и Лагман.

Халилзад также указал, что по вопросу освобождения пленных наблюдается «большой прогресс».

«Движение «Талибан» и Исламская Республика (Афганистан) преуспели в выстраивании логистики для проведения межафганских переговоров. Ни один американец не погиб из-за насильственных действий талибов. Отношения в регионе улучшились. Но необходимо продвигаться дальше в борьбе с терроризмом», – подчеркнул спецпредставитель.

Он добавил, что масштабы насилия в Афганистане все равно большие.

Напомним, 29 февраля США заключили мир с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России), пообещали снять санкции с членов этого движения и вывести войска из Афганистана.

Позднее госсекретарь США Майкл Помпео рассказал о тайной части соглашения с «Талибаном».

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