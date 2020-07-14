Ученые выяснили настоящий возраст Луны

14.07.2020, 11:53, Новости дня

Новая математическая модель, разработанная учеными из Немецкого аэрокосмического центра и Университета Мюнстера, показала, что возраст спутника Земли составляет 4,425 млрд лет, что на 85 млн лет меньше, чем предполагали ученые ранее.

Одна из самых распространенных и популярных теорий образования Луны говорит о том, что когда-то давно космическое тело размером с Марс врезалось в Землю, именно так обломки объединились и сформировали Луну. Поскольку в те времена наша планета все еще проходила стадию формирования, становясь, все горячее внутри, скорее всего, Земля была покрыта океаном магмы. Ученые утверждают, что Луна также имела океан магмы глубиной более 1 тыс. километров, который появился в результате акреции, передает «Популярная механика».

«Результаты нашего последнего моделирования позволяют предположить, что протопланета врезалась в молодую Землю примерно через 140 млн лет после формирования Солнечной системы 4,567 млрд лет назад. Согласно нашим расчетам, это произошло 4,425 млрд лет назад – с погрешностью в 25 млн лет», – говорит ведущий автор исследования Максим Морис.

Однако главная проблема ранее заключалась в том, что ученые не могли точно сказать, сколько требовалось времени для застывания этого океана на Луне, поэтому возраст спутника оставался неточным.

В этом исследовании эксперты использовали новую компьютерную модель, которая впервые смогла проанализировать все процессы, связанные с затвердеванием магмы. Результаты показали, «что магматический океан Луны был долгоживущим и ему потребовалось почти 200 млн лет, чтобы полностью затвердеть». Старые модели предполагали, что период затвердевания длился всего 35 млн лет.

Напомним, в мае российские ученые подтвердили на моделировании, что Луна могла возникнуть параллельно с Землей, а не в результате столкновения нашей планеты с небесным телом.