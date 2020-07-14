Российского борца Махова объявили чемпионом ОИ-2012
14.07.2020, 11:48, Новости дня
Российский борец вольного стиля Билял Махов объявлен чемпионом Олимпиады 2012 года, которая прошла в Лондоне.
Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
Махов, выступавший в весовой категории до 120 кг, изначально завоевал медаль, но оба спортсмена, которые вышли в финал, были дисквалифицированы из-за допинга.
По этой причине чемпионами были признаны Махов и иранец Комейл Гасеми, который, как и россиянин, уступил в полуфинале.
Напомним, в ноябре 2019 года Минспорта заявило о выполнении всех обязательств перед ВАДА.
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