Бывший американский посол встретится с Мадуро

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14.07.2020, 11:26, Новости дня

Бывший американский дипломат Билл Ричардсон планирует встретиться с венесуэльским лидером Николасом Мадуро, чтобы обсудить вопрос об американских заключенных в этой стране и пандемию COVID-19, сообщила его некоммерческая организация.

Центр Ричардсона сообщил в Твиттере, что бывший посол едет в Каракас «по просьбе родных нескольких американских заключенных … с частной гуманитарной миссией».

Некоммерческая организация Ричардсона ведет переговоры об освобождении заключенных и заложников с «враждебными режимами и преступными организациями» – структурами, которые ее сайт называет «странами и сообществами, обычно не открытыми для более официальных дипломатических каналов».

США поддерживают дипломатические отношения с Венесуэлой, но закрыли свое посольство в Каракасе в марте 2019 года, после того как Вашингтон признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо, объявившего себя президентом в январе 2019 года.

По данным Associated Press, с ноября 2017 года Венесуэла содержит под стражей шесть бывших руководителей нефтяной компании Citgo, которых «заманили в Каракас на встречу» и арестовали их по нескольким обвинениям, включая отмывание денег.

Кроме того, два бывших «зеленых берета» находятся в тюрьме с мая, когда они были арестованы по подозрению в участии в попытке переворота. США заявили о своей непричастности к этому.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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