 

Собчак раскритиковали за использование кадров с акции в поддержку Сафронова в рекламе

14.07.2020, 11:08, Новости дня

Журналистку Ксению Собчак раскритиковали за использование кадров своего задержания на акции в поддержку Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, в рекламе сервиса доставки еды.

Рекламный ролик появился в выпуске YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» от 13 июля с Айзой Анохиной.

Видео начинается с реальных кадров задержания Собчак на Лубянке 7 июля. Журналистка появилась там во время серии одиночных пикетов в поддержку Сафронова. 

После этого идет постановочная съемка в отделении полиции, где Собчак называет происходящее «беспределом», просит еды и в итоге заказывает продукты из супермаркета прямо в камеру.

Пользователи сочли такую рекламу «безнравственной» и «некорректной».

Директор ФБК Иван Жданов и юрист Фонда Любовь Соболь уже заявили, что больше не воспользуются услугами сети супермаркетов.

Сама Собчак в своем аккаунте в Twitter написала: «Отсутствие чувства юмора я считаю заболеванием».

Напомним, Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене, свою вину он не признал.

Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован »на срок один месяц и 30 суток» и помещен в СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы. Свою вину советник главы Роскосмоса признавать отказался, заявив, что «прессуют за заметки». Защита Сафронова обжаловала его арест.

При этом эксперты подтвердили секретность переданных Сафроновым сведений. Минобороны Чехии комментировать дело Сафронова отказалось.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Сафронов входил в «группу риска» с точки зрения контрразведки, а также объясняла, почему чешская разведка ценится в работе против России.



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