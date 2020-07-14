Ученые указали на способность пыльцы предсказать окончание сезона COVID-19

14.07.2020, 10:48, Новости дня

Ученые из Открытого университета Нидерландов и Медицинского центра Эразмус обнаружили корреляцию между появлением пыльцы в воздухе и быстрым уменьшением количества случаев заражения гриппом. Они предположили, что эти данные могут помочь в изучении нового коронавируса и борьбе с ним.

Ученые рассказали об этом в препринте научной статьи. Отмечается, что существующие современные модели эпидемий гриппа недостаточно объясняют его сезонность, а выявленная закономерность может пролить свет на причины такого явления.

В тексте указывается, что «пыльца играет роль в иммуноактивации и, по-видимому, создает биоаэрозоль, снижающий количество размножающихся гриппоподобных вирусов», передает газета «Известия».

В связи с этим ученые предположили, что появление пыльцы в сочетании с погодными переменными «может объяснить сезонность эпидемий гриппа и других респираторных заболеваний, включая COVID-19».

Специалисты сопоставили графики заболеваемости гриппом и пыления в 2016–2020 годах, а также заболеваемости COVID-19 в Нидерландах. Они объединили показатели заболеваемости на 100 тыс. жителей страны с еженедельными концентрациями пыльцы и метеорологическими данными.

Исследование выявило точную обратную корреляцию между пылением и изменениями в заболеваемости гриппом. Зависимость была более сильной после учета времени инкубации вируса.

Исследователи сделали вывод, что появление пыльцы в сочетании с данными о солнечной активности могут быть предиктором сезонности гриппоподобных эпидемий, включая COVID-19.

Младший научный сотрудник лаборатории экспериментальной хирургии и онкологии Курского государственного медицинского университета Давид Наимзада заявил, что авторы препринта разумно осторожны в отношении своих заключений.

«Они совершенно правильно подмечают, что концентрация пыльцы в воздухе сильно связана с количеством сухих и солнечных дней. Ведь именно такая погода цветам и нравится. Это само по себе может являться фактором, сдерживающим распространение инфекций», – считает эксперт.

Появление в воздухе большого количества пыльцы может приводить к связыванию микрокапель, содержащих вирус, что замедляет его распространение, отметил доцент кафедры биофизики МФТИ, заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев.

«С другой стороны, цветение начинается при определенных температурах воздуха и солнечной активности, которые также влияют на вирус – высокие температуры и ультрафиолет снижают распространение вирусов», – подтвердил он.

При этом указывается, что объяснять выявленную корреляцию только погодой было бы неправильно. На сайте ВОЗ в разделе «Мифы и ложные представления» указано, что воздействие на организм солнца или температуры свыше +25 градусов нельзя считать средством предотвращения заболевания коронавирусом: COVID-19 можно заболеть независимо от того, насколько солнечно или жарко.

Некоторые российские специалисты считают, что нельзя проводить параллель между гриппом и SARS-CoV-2. Для коронавируса не имеет никакого значения, распространяться зимой или летом, в Бразилии, Африке или Норвегии, сообщил академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев.

«Основными переносчиками вируса гриппа являются дети. Когда закрываются большие детские коллективы, это останавливает эпидемию. Так же получилось, когда пришел коронавирус. Из-за режима самоизоляции уменьшилась не только инфицированность COVID-19. Снизилась и заболеваемость гриппом», – отметил он.

Предположения нидерландских ученых о том, что пыльца приводит иммунитет в боеготовность и усиливает защитный ответ организма, пока не доказаны. Математические модели прогнозирования гриппоподобных заболеваний с включением в качестве переменных климатических данных, температуры, влажности и измерения количества пыльцы растений в воздухе имеют большое значение, однако все не так однозначно, сказала врач-инфекционист, сотрудник научно-клинического отдела МГЦ СПИД и Международного учебно-методического центра вирусологии человека медицинского института РУДН Елена Белова.

«О влиянии пыльцы на иммунитет есть много работ, некоторые результаты достаточно противоречивы. В части статей, например, показано, что пыльца, наоборот, подавляет врожденный иммунитет», – отметила она.

Говорить о том, что пыльца активизирует иммунную систему, которая потом борется с инфекциями, нельзя, считает Виталий Зверев.

«Аллергия и есть нарушение иммунного ответа. В организме появляется иммуноглобулин Е, по которому можно судить, что с защитой организма происходит не то, что должно. Внешние аллергены не стимулируют иммунную систему, а заставляют ее неправильно работать. Связывать с этим исчезновение весной некоторых респираторных болезней неправильно», – отметил он.

Сами авторы препринта говорят том, что, судя по их моделям, коронавирус вместе с другими инфекциями, похожими на грипп, может быть более активным в сезон, когда в северном полушарии заканчивается пыление растений и спадает солнечная активность, – осенью и зимой.

Однако они делают вывод, что необходимы дальнейшие контролируемые эксперименты для подтверждения их теории.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как летучие мыши подсказали российским ученым секрет иммунитета к COVID-19.