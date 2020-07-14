Количество больных COVID-19 в мире превысило 13 млн

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14.07.2020, 10:40, Новости дня

13 июля количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 на планете превысило 13 млн, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

К полуночи по Киеву число заразившихся составило 13 006 764. Жертвами COVID-19 стали 570 776 человек, выздоровели 7 163 038.

В пятерку стран с наибольшим числом заболевших входят:

– США (3 346 246);

– Бразилия (1 864 681);

– Индия (878 254);

– Россия (732 547);

– Перу (330 123).

Рубеж 12 млн инфицированных был преодолен 9 июля.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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