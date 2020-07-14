Адвокат потерпевших по делу MH17: Рад, что Нидерланды передумали и подали иск в ЕСПЧ. РФ должна быть атакована со всех возможных сторон

14.07.2020, 10:40, Новости дня

Чтобы привлечь Россию к ответственности за катастрофу малайзийского самолета Boeing 777 на Донбассе в 2014 году, на нее нужно оказывать давление со всех сторон, заявил 13 июля “Укринформу” американский адвокат Джерри Скиннер, который представляет интересы родственников жертв авиакатастрофы в Европейском суде по правам человека.

Таким образом Скиннер прокомментировал решение нидерландского правительства подать иск против России в ЕСПЧ.

“Все это время Россия теряла доказательства, препятствовала официальному расследованию, защищала причастных лиц и свидетелей, создавала бесконечный поток ложных, сфабрикованных доказательств и информации, которые только вводили в заблуждение. Поведение РФ оскорбляет моих клиентов и любого мыслящего человека, заинтересованного в совершении правосудия. Присоединение Нидерландов к искам усиливает давление, которое оказывали семьи почти с первого дня”, – сказал адвокат.

Он сообщил, что сам предлагал Нидерландам присоединиться к иску, но вначале они “сопротивлялись”.

“Я рад, что они передумали. Россия должна быть атакована со всех возможных сторон, чтобы ее можно было привлечь к ответственности. На этом рейсе было 80 детей. Россия убила будущее. Мы должны заставить ее взять на себя ответственность, иначе позволим ей сделать наш мир менее цивилизованным”, – убежден Скиннер.

По его мнению, слабый уголовный процесс в Нидерландах может привести к тому, что Россия как государство в конечном итоге останется безнаказанной.

“Нидерландская прокуратура умело представила дело против четырех обвиняемых. В ответ Россия возмутилась тем, что ее, в частности, не допустили к участию в расследовании. Это большая ирония судьбы: Россия заявила, что ее оставили вне следственного процесса, который она сорвала и пыталась тормозить с самого дня катастрофы… Вместе с тем слабость в уголовном производстве заключается в том, что только четыре человека могут быть признаны виновными, а российское государство останется безнаказанным. Вот почему так важно присоединение Нидерландов к искам в ЕСПЧ”, – объяснил адвокат.

Скиннер сказал, что его клиенты ждали присоединения Нидерландов к иску с 2016 года.

“Это долгожданный шаг, которого мы ждали еще во время первоначальной подачи в 2016 году [иска] моими клиентами – 33 австралийскими, малайзийскими и новозеландскими семьями, чьи близкие погибли в результате жестокого нападения на Boeing 777”, – цитирует адвоката “Укринформ”.

Он выразил надежду, что в дальнейшем к давлению на Россию присоединятся ООН и Международная организация гражданской авиации (ИКАО).

“Есть надежда, что со временем ООН начнет действовать и Международная организация гражданской авиации введет санкции против государства, которое использует военное оружие против гражданского воздушного судна. Россия является многократным нарушителем, который часто применяет оружие против гражданских лиц на коммерческих рейсах. Пришло время сказать: хватит”, – отметил Скиннер.

10 июля Нидерланды сообщили, что подают в ЕСПЧ иск против России в связи с катастрофой малайзийского самолета. В правительстве страны проинформировали, что предоставят суду всю доступную им информацию о катастрофе рейса MH17 и поддержат индивидуальные иски. В Совете Федерации РФ “выразили недоумение” в связи с планами правительства Нидерландов. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев высказал мнение, что это “весьма странная инициатива во всех отношениях”.

До этого жалобу в ЕСПЧ от имени родственников погибших против России и ее президента подал Скиннер. Пострадавшие требуют $330 млн компенсации.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса “Бук” с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что “Бук” прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: “министр обороны” группировки “ДНР”, гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава “ГРУ ДНР”, гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела “ГРУ ДНР” Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд в Гааге, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.