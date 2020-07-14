Пожар на корабле ВМС США: пострадало 57 человек

14.07.2020, 10:22, Новости дня

Число пострадавших в результате пожара на корабле ВМС США «Боном Ришар» (Bonhomme Richard) в Сан-Диего достигло 57. Пожарные борются с огнем уже более суток.

Пожар на десантном корабле, пришвартованном на военно-морской базе в Сан-Диего, начался примерно в 11:30 утра в воскресенье.

Через 22 с лишним часа в ВМС сообщили, что огонь до сих пор не потушен.

Пятеро пострадавших были моряками, которые были доставлены в местные больницы. Их состояние описывается как стабильное, сообщили военные.

Остальные 52 пострадавших – это моряки и гражданские лица, которые получили медицинскую помощь в связи с небольшими травмами, включая перегрев организма и отравление дымом.

Начато расследование причины пожара, которая пока неизвестна.

По решению ВМС, два ракетных эсминца, «Фицджеральд» и «Рассел», которые были пришвартованы рядом с «Бономом Ришаром», в воскресенье вечером были переведены к более отдаленному пирсу.