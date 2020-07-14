Латинская Америка обошла Северную по числу жертв коронавируса

14.07.2020, 10:22, Новости дня

Количество умерших от коронавируса в Латинской Америке впервые с начала пандемии превысило этот показатель в Северной Америке.

По данным Reuters, к понедельнику в Латинской Америке было зарегистрировано по меньшей мере 144680 летальных исходов, в то время как в Северной Америке, куда входят США и Канада, – 143847.

Данные основаны на официальной статистике.

США занимают первое место в мире по числу умерших (135055), на втором месте находится Бразилия (72100).

Мексика и Перу вошли в первую десятку стран по количеству летальных исходов. В Чили, Колумбии и Эквадоре зарегистрировано более 5 тысяч смертей.