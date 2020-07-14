 

Вилле Хаапасало променял лавры актёра на хачапури

14.07.2020, 9:06, Новости дня

Актёрская работа Вилле Хаапасало в РФ и Финляндии из-за пандемии коронавируса поставлена на паузу, поэтому он нашел новое занятие. Как пишет издание Helsingin Uutiset актёр открыл пекарню в муниципалитете Пуумала, где печёт хачапури. Его продукция сразу стала очень популярной, и Хаапасало планирует открыть ещё одну пекарню, но уже в финской столице.


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Из-за коронавируса актёрская работа Вилле Хаапасало в РФ и Финляндии поставлена на паузу, поэтому ему пришлось срочно сменить сферу деятельности. Как пишет Helsingin Uutiset, Хаапасало открыл пекарню в муниципалитете Пуумала в здании бывшего рыбоперерабатывающего завода, где печёт хачапури.

Продукция пекарни быстро стала популярной. За лето пекарня планировала продать пять тысяч хачапури — вероятно, такую цель поставил сам Хаапасало. Однако эта цель была достигнута всего за две с половиной недели работы.

Вилле Хаапасало рассказал, что долго экспериментировал с разным тестом, временем выпечки — в целом, перепробовал разные варианты. Прошёл не один месяц, прежде чем получилась первая версия хачапури, подходящая для продажи — и этот рецепт тоже позже корректировали.

«225 граммов сыра. 225 граммов теста с молозивом, сливками и маслом. Всё, что нужно человеку», — рассказывает Хаапасало.

Актёр также рассказал журналистам, что планирует открыть пекарню и в Хельсинки, и по этому вопросу у него уже состоялась первая встреча.

«Всё зависит от разрешений. Я невероятный оптимист. У меня большие планы», — рассказал журналистам актёр.



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