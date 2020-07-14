 

Египет не договорился с Эфиопией по плотине на Голубом Ниле

14.07.2020, 5:08, Новости дня

Переговоры с Эфиопией по строящейся на Голубом Ниле плотине «Возрождение» закончились безрезультатно, сообщил глава МИД Египта Самех Шукри.

Шукри сказал, что Каир «добросовестно участвовал в многочисленных переговорах» и надеялся согласовать «справедливое» решение, которое «равным образом обеспечивало бы интересы трех стран» (Египта, Эфиопии и Судана).

Египет, по словам министра, «с пониманием» относится к вопросам, касающимся плотины, передает РИА «Новости» со ссылкой на ON.

«Однако этот раунд закончился без достижения соглашения. Это прискорбно. Все позиции остались прежними», – сообщил он, добавив, что «итоги переговоров будут представлены в офис председателя Африканского союза».

Эфиопия с 2011 года реализует проект по созданию на Голубом Ниле крупнейшей в Африке плотины «Возрождение» («Хыдасе»). Египет и Судан опасаются, что наполнение водохранилища водами Голубого Нила в ближайшие годы приведет к серии катастрофических засух.



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