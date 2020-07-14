Политзаключенного Алиева перевели в подвал СИЗО Таганрога после отказа голосовать за поправки в конституцию РФ – адвокат

14.07.2020, 3:10, Новости дня

Фигуранта ялтинского дела “Хизб ут-Тахрир” Муслима Алиева перевели в подвал следственного изолятора Таганрога после его отказа участвовать в голосовании за поправки в конституцию РФ. Об этом сообщил адвокат политзаключенного Эдем Семедляев после визита в СИЗО. Информация опубликована в Facebook 13 июля в сообществе “Крымская солидарность”.

“Он расценивает это как давление на него из-за того, что он не голосовал. До этого приезжал к нему генконсул Украины Тарас Малышевский и его поместили в более-менее нормальные условия, где и камера была хорошая, и окно было”, – отметил адвокат.

После визита консула, через несколько дней, его поместили в камеру с худшими условиями. Защита планирует обжаловать действия администрации по поводу условий содержания, сообщает “Крымская солидарность”.

7 июля адвокат Эдем Семедляев посетил политзаключенного из Крыма, фигуранта ялтинского дела Хизб ут-Тахрир Муслима… Posted by Крымская солидарность on Esmaspäev, 13. juuli 2020

12 ноября 2019 года Южный окружной военный суд приговорил Муслима Алиева к 19 годам колонии строгого режима.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

С 25-го по 1 июля 2020 года в России проходило голосование по поправкам в конституцию, которые инициировал президент Владимир Путин и которые позволяют ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается очередной президентский срок главы Кремля.

2 июля украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что граждан Украины, которых незаконно удерживают на территории РФ и временно оккупированного Крыма, заставляют голосовать за поправки в конституцию России.