В Кремле оценили призыв миллионеров повысить налоги для богатых

14.07.2020, 0:53, Новости дня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал призыв 80 миллионеров к правительствам стран по всему миру увеличить налоги на богатство.

Пескова спросили, как к этой идее относятся российские власти. Пресс-секретарь президента указал, что «в РФ уже» реализуется эта идея, передает ТАСС.

Свыше 80 миллионеров из США, Великобритании, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство. Соответствующая петиция опубликована на сайте Millionaires for Humanity.

В частности, документ подписали режиссер Эбигейл Дисней (наследница Уолта Диснея), сценарист и кинорежиссер Ричард Кертис, основатель кондитерской компании Ben & Jerry’s Джерри Гринфилд и другие.

Миллионеры считают, что повышение налогов позволит успешнее справиться с последствиями распространения коронавируса.