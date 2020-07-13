Сенатор Круз прокомментировал санкции, которые КНР ввела против него

13.07.2020, 21:42, Новости дня

Коммунистическая партия Китая (КПК) в понедельник объявила о введении санкций против ряда должностных лиц США, в том числе сенатора от штата Техас Теда Круза, входящего в состав сенатского Комитета по международным отношениям.

В ответ сенатор Круз заявил: «Коммунистическая партия Китая напугана и пошла вразнос. Они отправили более миллиона уйгуров в концентрационные лагеря и проводят этнические чистки, включая чудовищные принудительные аборты и стерилизации. Это вопиющие зверства в области прав человека, которые нельзя терпеть. К сожалению для лидеров КПК, я не планирую посещать авторитарный режим, скрывший пандемию коронавируса и поставивший под угрозу миллионы жизней во всем мире».

В 2019 году сенатор Круз возглавил усилия по внесению в черные списки компаний, которые КПК использует для притеснения меньшинств, таких как уйгуры в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Впоследствии сенатор Круз стал одним из инициаторов фундаментальной переоценки отношений США и Китая и усилий по противодействию китайской цензуре после того, как Пекин утаил информацию о коронавирусе.

На прошлой неделе сенатор Круз приветствовал решение администрации Трампа наказать китайских чиновников за вопиющие нарушения прав человека. В мае сенатор Круз представил три законопроекта для противодействия китайской пропаганде и привлечения Китая к ответственности за цензуру, способствовавшую распространению коронавируса.

Китай ввел санкции против американских официальных лиц в ответ на санкции Вашингтона против высокопоставленных китайских чиновников. Поводом для последних послужило обращение Пекина с уйгурским мусульманским меньшинством.

Представитель МИД Китая Хуа Чуньин сообщила об «аналогичных санкциях» против сенаторов Теда Круза и Марко Рубио, конгрессмена Криса Смита, спецпредставителя по вопросам религиозной свободы Сэма Браунбека и Совместной комиссии Конгресса и исполнительной власти по Китаю.