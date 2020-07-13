Российские оккупанты убили медика, который эвакуировал тело убитого украинского военного – штаб ООС

13.07.2020, 21:40, Новости дня

13 июля российско-оккупационные войска совершили убийство украинского медика, который согласно договоренности пытался эвакуировать тело погибшего утром военнослужащего. Об этом сообщил в Facebook штаб операции Объединенных сил.

Инцидент произошел в районе Зайцево Донецкой области, где утром 13 июля боец ВСУ получил смертельное ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

“Получив подтверждение режима “Тишина”, группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками не успела дойти до тела павшего несколько метров. В это время враг открыл огонь на поражение из стрелкового оружия. Группа отошла, но военный медик поспешил на помощь раненому. В этот момент противник снова начал обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вследствие вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий был ранен, а еще один получил боевую травму”, – сказано в сводке.

Случившееся в штабе назвали “очередным свидетельством того, что российско-оккупационные войска не собираются соблюдать никаких международно-правовых норм”.

Тела погибших и один раненый остаются на месте обстрела. Идут переговоры с миссией ОБСЕ об их эвакуации.

ПРИ ЕВАКУАЦІЇ ТІЛА ЗАГИБЛОГО ГЕРОЯ ТА ПОРАНЕНОГО ВОЇНА БУЛО ВБИТО ВІЙСЬКОВОГО МЕДИКАРосійсько-окупаційні війська… Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Esmaspäev, 13. juuli 2020

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