Политолог: Региональные избиркомы спасли ряд партий от неминуемого провала на выборах

13.07.2020, 21:16, Новости дня

Отказ ряду партий в заверении списков на выборах в Костромской и Тамбовской областях связан с низкой квалификацией юристов этих политическийх движений. Об этом сообщила газете ВЗГЛЯД политолог Алена Август. По ее мнению, у партий еще есть время исправить бумаги и принять участие в выборах.

«Когда в канун выборов кто-то возмущается из-за того, что им отказали в регистрации, я всегда таким людям советую читать законы заранее. В законе четко прописаны все процедуры: как проводить партийную конференцию, чтобы выдвинуть список кандидатов, как голосовать – на чем споткнулись партии в Тамбове. И наконец: как оформлять документы, – на чем споткнулись в Костроме», – отметила политтехнолог Алена Август.

«И если господа партийные активисты собираются баллотируются в законодательный орган, не уважая закон, это как-то это нелогично. Если ты избираешься по этим законам, ты должен эти законы прочитать, как минимум. Например, если нужно голосовать за список кандидатов целиком, то нужно голосовать за список, а не так, как случилось в Тамбове, где коммунисты проголосовали за кандидатов порознь. Ведь на выборах бывает система списочная, есть мажоритарная – это большая разница», – напомнила Август.

«Если руководители региональных исполкомов партий сейчас не отдают себе отчета в этом, как они потом будут работать в региональном парламенте? Как будут писать законы, если еще и читать законы не научились?», – риторически спрашивает Август.

Как сообщил в понедельник «МК», избирательная комиссия Костромской области отказала региональному отделению КПРФ в заверении списка кандидатов на выборах депутатов областной Думы, намеченных на сентябрь. Причина – серьезные юридические нарушения, допущенные при формировании списков. Юридически неграмотные документы были поданы коммунистами как при выдвижении общего областного списка, так и при выдвижении кандидатов по одномандатным округам.

Аналогичный отказ произошел и на выборах в тамбовскую городскую думу. Как сообщил портал «Onlinetambov.ru», избирком отказался заверить списки претендентов, выдвинутых партиями КПРФ, «Яблоко» и «Родина». Отказ вызван нарушением порядка выдвижения списков – в списках не было минимально необходимого числа кандидатов в территориальных группах. Кроме того, «Яблоко» представило неполный комплект документов.

Алену Август удивляет уровень работы юристов в КПРФ, «Родине» и «Яблоке». «Есть огромная обширная судебная практика в отношении избирательного законодательства. На все грабли кандидаты по несколько тысяч раз наступили. Профессиональные электоральные юристы все эти закорючки знают. Все правила у них «вытатуированы» в мозгу, – сказала политтехнолог. – Если партийные юристы пропустили такие документы, это многое говорит об их квалификации. Куда они смотрели?»

По мнению Август, активисты КПРФ, «Родины» и «Яблока» вообще должны радоваться, поскольку местные избиркомы по сути подарили им шанс на спасение. «У них еще есть время на то, чтобы всё исправить и подать правильные документы. Отказ избиркома спас их от полного провала. Когда срок подачи закончится, поздно будет что-то менять. Либо ЦИК тебя потом снимает с выборов за нарушения, либо твои «добрые оппоненты», конкуренты снимают тебя через суд, следуя тому самому закону, который нужно было читать и исполнять. И тогда вернуться в предвыборную гонку уже будет невозможно», – отметила политолог.

Так что у оппозиционеров в Костромской и Тамбовской областях есть шанс, подчеркивает Август. «Чтобы им воспользоваться, нужно, чтобы отделение было хорошо организовано. А мы знаем, что у многих оппозиционных партий в провинции – проблемы с кадрами. Там и в предвыборный список народ собирают в бору по сотенке, и некоторые партийные активисты даже не понимают, что они находятся на официальной партконференции, не осознают, за что голосуют и в какую графу они подписи ставят. А местные лидеры тоже прекрасно понимают, что весь этот кандидатский список в ЗакСобрание пройти не сможет, но подать его хочется, чтобы политически громко о себе заявить», – посетовала эксперт.