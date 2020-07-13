 

Рогозин назвал американские космические корабли гламурными

13.07.2020, 21:16, Новости дня

Новые американские космические корабли SpaceX CrewDragon и Boeing Starliner более гламурные, чем российский «Союз», однако, по сути, они являются их аналогами, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

«Да, более просторные, более гламурные, но аналоги нашего дедушки. То, что мы говорим, старый конь борозды не испортит», – передает слова главы госкорпорации РИА «Новости».

Рогозин рассказал также о разрабатываемом в РФ «Орле», который сможет летать не только на околоземную орбиты, но и к Луне. По его словам, система аварийного спасения «Орла» сможет не только безопасно приземлять корабль в случае аварии, но и довыводить его на околоземную орбиту.

Кроме того, Рогозин сообщил, сколько еще РФ планирует эксплуатировать корабли «Союз».

«С 2025 года будут штатные полеты на новом корабле [Орел] экипажей. Но хочу сказать, что абсолютно уверен, что «Союз МС» еще послужит нам минимум лет 10. Поэтому первые годы мы будем чередовать и полеты «Союз МС», и нового корабля. А новый корабль будет летать на МКС лишь для того, чтобы наработать ресурс безопасности», – отметил глава Роскосмоса.

Первый запуск корабля серии «Союз» состоялся в 1967 году. Корабли были несколько раз модернизированы. «Союз МС» был запущен на орбиту в 2016 году.

Ранее эксперты Роскосмоса назвали ряд недостатков космического корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска, в частности размещение двигателей системы аварийного спасения «прямо за стенкой кабины», несоразмерность и отсутствие нормального туалета.



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