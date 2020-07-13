В Сети опубликованы фото нового Mitsubishi Outlander

13.07.2020, 21:11, Новости дня

Известная японская компания Mitsubishi в скором времени представит публике усовершенствованный паркетник Outlander.

В разное время фотошпионы демонстрировали этапы дорожных заездов автомобилей, тогда как эксперты уже ранее озвучили финальное исполнение паркетника Outlander. Кроме того, до настоящего время тесты проводят при использовании плотного камуфляжа, скрывающего форму кузова и основные отличия от предшественника. Вместе с тем при обновлении также применили элементы от показанного прототипа Engelberg Tourer.

Отдельное внимание следует уделить производительности. Здесь разработчиками применен 2,5-литровый бензиновый агрегат, который имеет мощность 184 л.с. Кроме того, официальная премьера данной модели может состояться уже к концу нынешнего года.