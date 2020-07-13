 

Бренд Aurus готовит бюджетную модель

13.07.2020, 21:11, Новости дня

Российский бренд Aurus объявил о планах выпустить новую недорогую модель автомобиля.

В свою очередь, сотрудники компании уже активно ведут работу по созданию новой платформы, которая позволит в дальнейшем выпускать автомобиль с гибридными и электрическими установками. Представители марки тщательно скрывают дизайн новой недорогой модели Aurus, но есть предпосылки, что автомобиль сохранит выбранную линию стиля, отраженную в ранее выпущенных машинах.

Кроме того, к осени состоится выход нового седана Aurus Senat, который отличается привлекательной внешностью и продвинутыми параметрами. На данный момент автомобиль предварительно заказали около 700 клиентов, несмотря на то, что цена на премиальный седан Aurus Senat составляет порядка 18 млн рублей.



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