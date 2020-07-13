Экс-главу “минздрава” Крыма суд в Киеве приговорил к 10 годам лишения свободы

13.07.2020, 20:35, Новости дня

13 июля Днепровский районный суд Киева признал бывшего “министра здравоохранения” аннексированного Крыма Петра Михальчевского виновным в государственной измене и приговорил его к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщила прокуратура Автономной Республики Крым.

Обвинение утверждало, что “министр” непосредственно участвовал “в реализации политики государства-оккупанта, которая направлена на легитимизацию оккупационной власти”. Таким образом он предоставлял помощь иностранному государству в проведении подрывной деятельности в ущерб суверенитета и территориальной целостности Украины, говорится в сообщении.

Прокуратура просила для Михальчевского 13 лет лишения свободы. Сторона защиты настаивала на оправдательном приговоре.

Как пишет “Крымский процесс”, до вступления решения суда в законную силу Михальчевский будет находиться на свободе. У него действует мера пресечения в виде личного обязательства. Защита намерена подавать апелляцию.

Михальчевского задержали 5 января 2018 года в Киеве. В ходе обыска правоохранители изъяли паспорт гражданина РФ, “служебное удостоверение”, подписанное “председателем Совета министров” Крыма Сергеем Аксеновым, и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями полуострова.

Позже ему сообщили о подозрении в государственной измене.

Михальчевский был назначен “министром здравоохранения” Крыма в марте 2014 года. В июне того же года он написал заявление об увольнении по собственному желанию.