 

Общественное полностью погасило долг перед Euronews в размере €10,5 млн

13.07.2020, 20:35, Новости дня

ПАО “Национальная общественная телерадиокомпания Украины” полностью погасило долг в размере €10,5 млн перед компанией Euronews, сообщило 13 июля Общественное. 

Соответствующий акт об отсутствии задолженности был подписан сторонами 10 июля.

Euronews направила НОТУ и Министерству юстиции Украины письмо, в котором пообещала в течение трех рабочих дней с момента получения последнего платежа подать все необходимые заявления для закрытия исполнительного производства и всех судебных дел в Швейцарии.

“Такие действия Euronews позволят вернуть государству €15 млн финансовой гарантии, которая выделялась для проведения “Евровидения 2017”, – проинформировало Общественное. 

Сотрудничество бывшей государственной Национальной телекомпании Украины с Euronews началось в 2010 году еще до создания общественного вещателя. Впоследствии из бюджета перестали выделять деньги на оплату лицензионных платежей по договору о создании украиноязычной версии Euronews, а все долги перешли к Общественному.

В мае 2015 года Euronews подала в Хозяйственный суд Киева иск о взыскании с НОТУ €10,5 млн лицензионных платежей за период с февраля 2013 года по февраль 2015-го. В течение нескольких лет между компания шла судебная тяжба. В феврале 2020 года исполнительная служба Министерства юстиции Украины открыла исполнительное производство в Украине по взысканию с Общественного долга в пользу Euronews, в связи с чем счета Общественного заблокировали более чем на 100 дней (их разблокировали в начале июня). 

“Нам жаль, что ситуация с долгом государства перед Euronews продолжалась 10 лет, и Общественному пришлось погашать задолженность из своего собственного бюджета, который так беспощадно в этом году сокращен секвестрами. Надеемся, что когда в Украину вернутся замороженные в Швейцарии с 2017 года €15 млн, уплаченную сумму долга в размере 360 млн [грн] правительство вернет Общественному”, – сказал председатель правления НОТУ Зураб Аласания.

В Facebook Аласания отметил, что долг, который НОТУ вернула Euronews, – это четверть ее годового бюджета на 2020 год. 

“Для понимания: annual budget 2020 для 24 телерадиоканалов НОТУ, плюс общенациональных двух теле- и трех радиоканалов составляет €40,3 млн. То есть долг в €10,5 млн – проблема, созданная правительством [Николая] Азарова – составляет четвертую часть годового бюджета НОТУ”, – написал он. 

Чергова добра новина від Суспільного і про Суспільне. Одна з найкритичніших проблем Суспільного, котру, як і проблему…

Posted by Zurab Alasania on Pühapäev, 12. juuli 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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