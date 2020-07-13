“Хоть в России все х…ево, Украину мочит Вова”. Гордон посвятил песню “итальянскому партизану” Соловьеву

13.07.2020, 20:35, Новости дня

Выпуск этой песни Гордон анонсировал в субботу, 11 июля.

“На территории Российской Федерации, в городе Москва, живет человек, которому срочно необходима неотложная медицинская помощь. Этого человека зовут Владимир Соловьев. С ним приключилась большая беда, и я прошу всех, кто движим идеями любви к ближнему найти лучших врачей-психиатров, чтобы они могли помочь Соловьеву. Несколько дней назад в одном из телеэфиров с Владимиром Рудольфовичем приключилась настоящая истерика. […] Дабы привести его в чувства, я обещаю Соловьеву небольшой сюрприз. Настолько небольшой, что он запомнит его на всю оставшуюся жизнь. Мне кажется, жизнь Владимира Соловьева разделится на до и после”, – говорил украинский журналист.

В приведенном фрагменте программы Соловьев называл Гордона “нацистским подонком”, “пособником нацистски-бандеровского режима”, предлагал ему поменять фамилию на “Гордоненко” и “не заикаться о том, что он еврей”. Пропагандист также грозил Дмитрию Гордону “международным трибуналом”.

По данным Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, Соловьев, пропагандирующий идеи “русского мира”, в 2013 году купил виллу в Италии стоимостью более €1 млн. Пропагандист утверждал, что таким образом экономит на гостиницах.

Соловьев с 2012 года ведет программу “Вечер с Владимиром Соловьевым” на телеканале “Россия 1”, он известен своими пропагандистскими заявлениями в защиту политики Кремля. По данным издания “Собеседник”, он получает за это около $1 млн в месяц.