Путин сократил центральный аппарат МВД

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13.07.2020, 20:08, Новости дня

Численность центрального аппарата МВД сокращена до 5 тыс. 834 человек, говорится в указе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным.

Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить предельную штатную численность центрального аппарата Министерства внутренних дел РФ (без персонала по охране и обслуживанию зданий) в количестве 6 тыс. 580 единиц, в том числе сотрудников органов внутренних дел РФ в количестве 5 тыс. 834 человек, федеральных гражданских служащих – 661 человек, работников – 85 человек», – говорится в указе.

Указ президента от 1 марта 2011 года устанавливал предельную штатную численность центрального аппарата МВД в 6 тыс. 712 человек. При этом изменилось только число людей в погонах, численность гражданских служащих и работников осталась прежней.



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