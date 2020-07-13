Смартфон с ОС Android 10 Go появился в продаже за 60 долларов

13.07.2020, 20:06, Новости дня

Китайская марка Oukitel сообщила о старте продаж нового недорогого смартфона Oukitel C19.

Приобрести аппарат станет возможным по цене 80 долларов, однако первые клиенты смогут приобрести устройство всего за 60 долларов. Известно, что смартфон Oukitel C19 имеет крупный 6,49-дюймовый дисплей с высоким разрешением 1560 на 720 пикселей. Более того, новинка обладает усиленным аккумулятором на 4000 мАч. За производительность смартфона Oukitel C19 отвечает процессор MediaTek MT6737 с 2 гигабайтами оперативной памяти.

Размер флэш-памяти устройства достигает 16 гигабайт с поддержкой дополнительной карты. Основная камера получила одинарный модуль на 16 мегапикселей. Новый недорогой смартфон функционирует на базе операционной системы Android 10 Go.