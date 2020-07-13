На базе GeekBench появился новый смартфон Nokia 2.4

13.07.2020, 20:06, Новости дня

Сегодня стало известно о скором выходе нового смартфона Nokia 2.4, который хоть и не анонсирован, однако уже объявлены некоторые характеристики.

Высокую производительность устройства обеспечит мощный чип MediaTek Helio P22 с восьмью ядрами. Пока финальное название смартфона не указано, так как модель предложена под кодовым именем Wolverine. Также об аппарате известно, что новинка имеет 2 гигабайт оперативной памяти. Смартфон получил современную оболочку Android 10 с расширенным функционалом.

Новинка Nokia 2.4 обладает сдвоенной основной камеры на 13+2 мегапикселя, а также фронтальной камерой на 5 мегапикселей. Усиленную автономность обеспечит мощный аккумулятор на 4000 мАч. Ориентировочная цена модель составляет 100 долларов.